Le podcast fait son cinéma

"Noises" est une anthologie qui utilise le son 3D, binaural et qui place l'auditeur au cœur de l'intrigue. Chaque épisode aborde un genre et un thème différents : la comédie, l’horreur, la science-fiction, le thriller... "Noises" met en valeur les sons, les voix, les bruits, parce que l’ouïe est le premier des cinq sens et qu’il n’y a pas besoin d’écran pour ressentir des émotions.

Comparé à "Black Mirror" et salué par Apple comme un des 10 meilleurs podcasts de l'année, Noises cumule déjà plus de 200 000 écoutes.