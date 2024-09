Le podcast de Michel Chevalet intègre le réseau Choses à Savoir

"Je suis très heureux aujourd'hui car nous lançons un nouveau podcast sur Choses à Savoir avec la participation de Michel Chevalet. Qui est Michel Chevalet ? Les plus anciens d'entre vous le connaissent forcément. Il est journaliste scientifique, connu pour sa célèbre phrase "Comment ça marche ?" et les nombreuses émissions qu’il a animées. Michel intervenait régulièrement dans le journal de TF1 dans les années 80 et 90 pour expliquer, avec grand talent et une voix reconnaissable entre mille, des phénomènes scientifiques parfois complexes" a indiqué Louis-Guillaume Kan-Lacas, fondateur de Choses à Savoir.