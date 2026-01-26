Le podcast "Des Ondes Vocast" met en lumière le Paris Radio Show

En complément de cette séquence consacrée au Paris Radio Show, l’épisode de janvier de Des Ondes Vocast revient aussi sur les derniers éléments marquants de l’actualité radio. Olivier Oddou y évoque notamment les derniers sondages, le report de l’arrêt de la FM en Suisse, les salons radio à venir ainsi que les nouveautés dans les grilles de programmes.

Autant de points qui témoignent d’un secteur en pleine évolution, où les acteurs doivent composer avec de nouvelles contraintes mais aussi de nouvelles opportunités.