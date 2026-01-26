La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 26 Janvier 2026 - 07:40

Le podcast "Des Ondes Vocast" met en lumière le Paris Radio Show


Notez


Le podcast "Des Ondes Vocast" consacre son épisode de janvier à l’actualité du secteur radio, avec un focus sur l’édition 2026 du Paris Radio Show. Au programme : mutations, adaptation à l’audio digital, et appel à l’action. Une édition tournée vers l’avenir qui entend mobiliser l’ensemble de la profession.



Dans son épisode de janvier, Des Ondes Vocast donne la parole à Philippe Chapot, directeur du Paris Radio Show, à quelques jours de l’ouverture de l’édition 2026 prévue les 3 et 4 février à Paris. Le thème choisi cette année, "Audio Action", donne le ton : il ne s’agit plus de débattre mais d’agir. La radio, confrontée à des transformations majeures, est invitée à adapter ses formats, ses modèles économiques et ses outils de mesure. Cette dynamique concerne aussi bien la simplification de l’achat d’espaces publicitaires que l’évaluation de la performance des programmes.
Le Paris Radio Show 2026 se positionne comme un temps fort de mobilisation de la filière. L’objectif affiché : provoquer un électrochoc et encourager la mise en œuvre concrète de solutions pour mieux faire face aux évolutions du secteur.

Un tour d’horizon complet de l’actualité radio

En complément de cette séquence consacrée au Paris Radio Show, l’épisode de janvier de Des Ondes Vocast revient aussi sur les derniers éléments marquants de l’actualité radio. Olivier Oddou y évoque notamment les derniers sondages, le report de l’arrêt de la FM en Suisse, les salons radio à venir ainsi que les nouveautés dans les grilles de programmes.
Autant de points qui témoignent d’un secteur en pleine évolution, où les acteurs doivent composer avec de nouvelles contraintes mais aussi de nouvelles opportunités.

