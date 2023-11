Le numérique muscle la radio

Partout en Europe, la radio numérique prend peu à peu le dessus sur la radio analogique. Chez nos voisins suisses, au printemps dernier, l’utilisation de la radio numérique a passé le cap des 80% alors que la radio analogique a chuté à 19%. Et seuls 8% du public suisse écoutent encore la radio exclusivement via la FM.

Au Royaume-Uni, 70% des heures d'écoute hebdomadaires sont consommées numériquement. L'écoute via une plateforme de technologie DAB représente 42% de l'écoute. De l’autre côté de la Manche, l'écoute numérique représente 714 millions d'heures et le DAB représente 60% de l'écoute numérique sur une semaine moyenne.

En Allemagne, chez les moins de 30 ans, les deux tiers du temps audio concernent les offres non linéaires.

Dans son "Année Radio", Médiamétrie comptabilise 9,3 millions d’auditeurs quotidiens sur les supports numériques, soit 17% de la population, soit une hausse de 40% en seulement 5 ans. L'écoute numérique de la radio s'effectue d'abord grâce au smartphone qui pèse désormais 5,6 millions d’auditeurs quotidiens, soit 10% de la population.



Partout où le téléphone portable, l’enceinte connectée, le DAB+ et, plus globalement, là où le haut débit et la 4G sont accessibles, l’audience numérique de la radio gagne en musculature. Elle semble précipiter la fin de la radio analogique. En France, il faudra probablement 5, 10, 15 ou 20 ans, mais viendra le jour où ce bon vieux transistor trouvera une meilleure place dans un musée que dans un salon.



Autre bonne nouvelle dans le Landerneau de la radio : le retour du Paris Radio Show. L’évènement, malmené par une inflation galopante et affecté par la crise sanitaire et ses confinements successifs, se déroulera à La Bellevilloise à Paris, mardi 6 et mercredi 7 février 2024. Ce nouveau salon renouera avec son ADN : réunir la grande famille de la radio ainsi que plusieurs dizaines d’exposants autour d’un programme élaboré en lien avec l’actualité de la radio et de l’audio digital. On a hâte de vous y revoir !



Brulhatour