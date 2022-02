Le monde agricole à l'honneur sur France Bleu

Des agriculteurs expliqueront, outre leur quotidien, comment leur monde s’adapte aux nouvelles exigences démographiques, climatiques et technologiques, aux nouveaux défis alimentaires, aux nouveaux modes de production…

Dès le lendemain, le 26 février, jour de l’ouverture du Salon international de l'agriculture, France Bleu donne aussi rendez-vous à ses auditeurs, Porte de Versailles pour des émissions en direct sur le stand de Radio France, avec des reportages et des rencontres. Au total, ce sont près d’une trentaine de stations locales de France Bleu qui se rendront au Salon international de l'agriculture, entre le 26 février et le 6 mars.