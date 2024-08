Le mobile représente 80% du temps de surf quotidien

Particulièrement intéressés, plus de 6 CSP+ sur 10 (61,1%) ont fréquenté les sites et applications d’hôtels et guides hôteliers au cours du mois. Le mobile est l’écran privilégié pour consulter les marques du secteur : 83.4% des visiteurs uniques mensuels l’ont utilisé pour s’y connecter, et 63% d'entre eux ont même utilisé exclusivement cet écran.

En juin 2024, 55.9 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois (+ 1.2 million d’individus vs juin 2023), soit 87.2% des Français. Chaque jour, 47.4 millions d’entre eux ont surfé sur Internet. En moyenne, les Français ont passé 2h37 par jour sur Internet, soit une hausse de 13 minutes par rapport à juin 2023. Le mobile représente 80% de leur temps de surf quotidien.