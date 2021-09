Le média global franceinfo fête ses 5 ans

Ce matin, les quatre sociétés de service public ont annoncé le renforcement de leur coopération, avec "une force d’enquête commune" et la création d’une nouvelle cellule dédiée à la vérification des vidéos et de l’image au sein de la rédaction de France Télévisions, en partenariat avec l’INA, L’Agence franceinfo, créée par les équipes de Radio France en 2016, coopérera désormais avec les rédactions de France Télévisions. Ce service étendu nourrira l’ensemble des rédactions de l’audiovisuel public, en radio, TV et numérique.

Par ailleurs, le développement des éditions spéciales radio-télé, complétées par celles de France 24 sur des sujets d’actualité internationale, est prévu pour enrichir la couverture de certains évènements : à la fois des rendez-vous attendus (comme des soirées et des matinales électorales) et de l’actualité chaude.