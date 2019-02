Le marché français de la pub digitale atteint 4 876 M€ de chiffre d’affaires

En 2018, le Display hors Social (45% du Display global) représente un CA de 886 M€, en croissance de 5%. Pour le Display hors Social, on observe que kes formats Vidéo et Natif restent les leviers les plus marquants du Display hors Social. La Vidéo représente 44 % du display hors social à + 13% (387 M€), le Natif8 est en croissance de 27%, il représente 8% (68 M€), les Opérations Spéciales (158 M€) sont à +13% et comptent pour 18%, l’Audio, encore naissant (11M€) croît de 30%. Enfin, le Classique affiche une baisse de -13%, mais compte encore pour 30% (262 M€). Le transfert vers le Programmatique continue et atteint près de la moitié (46%) du Display hors

Social (336M€). Sa croissance de 26% permet au Display hors Social de garder une tendance positive. Le programmatique hors Social croît tant sur les formats classiques (+10%) que vidéo (+48%).. Le Mobile participe pour près de 60% de la croissance du Display hors Social. Il est en croissance de 14% (193M€) et représente 22% du Display hors Social.