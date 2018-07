Le magazine "Hondelatte Raconte, le magazine" est en kiosque

Scandaleuses, diaboliques ou révoltées, leurs crimes ont fait la une des journaux, comme ceux de Simone Weber ou Denise Labbé, ou même marqué l’Histoire, à l’image de l’assassinat de Marat par Charlotte Corday. Christophe Hondelatte retrace, au fil des pages, les enquêtes judiciaires de 12 grandes affaires de femmes criminelles. Quel processus intime les a conduites à passer à l’acte ? Qu’ont-elles en commun ?

Au sommaire de ce premier numéro : "Les diaboliques" (Simone Weber, Marie Besnard, Rodica Negroiu, Nicole Zawadzki, Marie-Louise Bouquiaux…), "Les scandaleuses" (Jeanne Weber, Violette Nozière et Denise Labbé ou brisé le tabou absolu en tuant leurs enfants ou parents) et "Les révoltées" (Charlotte Corday, les soeurs Papin, Louise Weissmann-Bassarabo et Florence Rey).

L'émission "Hondelatte Raconte" est diffusée sur Europe 1 du lundi au vendredi de 16h à 17h.