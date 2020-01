Le groupe WorldCast s’étend avec un bureau en Malaisie

Le bureau ouvrira ses portes mi-janvier 2020 avec l’arrivée de Victor Bidot en tant que responsable commercial et Bastien Bahuet en tant qu’Ingénieur Avant-Vente. Cette expansion consolide la présence mondiale du groupe qui réalise aujourd’hui 85% de son chiffre d’affaires à l’export. Rappelons que WorldCast Systems conçoit et développe des solutions de diffusion destinées aux opérateurs de réseau, aux autorités de régulation et aux fournisseurs de contenu dans les domaines des médias, de la radio et de la télévision. Avec les gammes APT, ECRESO et AUDEMAT, l’expertise de la société couvre l’ensemble de la chaîne de diffusion.