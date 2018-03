Le groupe NRJ célèbre la femme le 8 mars prochain

Nostalgie, la radio des plus grandes chansons mettra à l'honneur les plus grandes artistes féminines des années 70 et 80 notamment à chaque début d'heure. Comme chaque année le 8 mars, la matinale " Les matins qui chantent " de Philippe et Sandy, diffusée entre 6h et 9h, mettra à l'honneur les femmes en musique et dans la bonne humeur.

Enfin, Rire & Chansons diffusera chaque début d'heure les sketchs des plus grandes humoristes françaises. Les émissions "Le journal du Rire" et "L'Appel Trop Con de Martin" seront thématisées " Journée de la Femme ".