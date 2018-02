Le groupe Kyo sur Champagne FM

Ces dernières années, Champagne FM s'est imposée comme la première radio indépendante de Champagne-Ardenne. Dirigée par Jérôme Delaveau, le réseau régional emploie 23 salariés et déploie ses programmes via 15 fréquences. Grâce à son format "Fresh AC" (avec des dominantes musicales allant du Pop Rock, aux variétés en passant par électro), la station fidélise chaque semaine 340 000 auditeurs et vise principalement les jeunes adultes de 25-49 ans. Champagne FM est située sur les terrasses d’un bâtiment du quartier d’affaires de Clairmarais dans le centre ville de Reims.