Le groupe BNJ réagit aux propositions de la COFEM

"La volonté exprimée par la COFEM de soutenir tous les médias de la même manière manque à ce stade de réalisme. Il en résulterait un système de l’arrosoir improbable et très long à mettre en place avec un processus politique et administratif aléatoire. Le groupe BNJ restera attentif à l’avancée des discussions afin que les intérêts des radios et télévisions régionales ne soient pas mis de côté par un changement de système. Les médias audiovisuels, qui souffrent des baisses de rentrées publicitaires dans les mêmes proportions que les autres secteurs de la branche, a autant besoin de pérennité que la presse écrite et la SSR".

Le groupe BNJ gère notamment les radios RJB, RTN, RFJ et GRRIF, la société de production audiovisuelle Image et Son ainsi que l’agence de communication Metacomm.