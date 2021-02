Le concours Eloquentia diffusé en streaming sur Mouv'

"Mouv' et Eloquentia portent et défendent des valeurs communes autour de l'inclusion, l'intérêt général et du respect. S'adressant tous deux à la jeunesse francophone, ils visent à favoriser l'expression libre et éveiller l'esprit critique, dans une dynamique collective bienveillante et pédagogique" explique la station de Radio France. Mouv', partenaire du concours, diffusera sur son site et ses réseaux sociaux, la demi-finale internationale mardi 9 février dès 21h sur mouv.fr, sur sa page Facebook et sur sa chaîne YouTube.