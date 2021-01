Le cinéma reste ouvert avec France Inter et UniversCiné

La plateforme UniversCiné propose une sélection de films "Inter" de "Adolescentes" de Sébastien Lifshitz à "Tree of life" de Terrence Malick, de "Her" de Spike Jonze à "Effacer l’historique" de Gustave Kerven et Benoît Delépine, de "La communion" de Jan Komasa à "Faute d’amour" d’Andrei Zviaguintzev en passant par le documentaire "I am not your Negro" de Raoul Peck, "Le daim "de Quentin Dupieux ou "Séjour dans les Monts Fuchun" du cinéaste chinois Gu Xiaogang. Dans le cadre de cette opération, les auditeurs de France Inter bénéficient d’un code promotionnel disponible sur le site de France Inter.