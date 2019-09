Le bus de franceinfo s'arrête à Grenoble

Vendredi 27 septembre, le 12h/14h de franceinfo sera en direct de Grenoble avec l’aide et l’expertise de France Bleu Isère. Installés dans un tram qui traverse la ville, Frédéric Carbonne et son équipe interrogent au gré des arrêts de la ligne, les habitants et les différents acteurs socio-économiques de l’agglomération grenobloise. Transports, sécurité, environnement, logement… Tous les thèmes de la campagne des municipales seront abordés.

Par ailleurs, Alain Carignon, ancien maire RPR de Grenoble et candidat pour les municipales de Grenoble en 2020 invité du "18.50 franceinfo" de Jean-François Achilli.



Manifestation annulée en raison d'actualité et repoussée ultérieurement.