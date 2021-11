Le b.a.-ba de l'enregistrement audio sur Smartphone

Voilà, encore une fois, une très intéressante discussion, issue de la Remote Radio Week autour de cette interrogation : comment exploiter au mieux son smartphone pour enregistrer de l'audio ? Pratique, le Smartphone est désormais bien plus qu'un simple outil qui sert à téléphoner.

Grâce à une multitude d'applications, on peut enregistrer, on peut monter, on peut diffuser et, bien sûr, envoyer un fichier sonore. Un outil que l'on a toujours dans sa poche et qui peut donc s'avérer très réactif dans n'importe quelle situation. D'ailleurs, cet outil est de plus en plus en utiliser par les radios communautaires car il s'adapte et répond parfaitement à l'ADN de la radio : la mobilité.