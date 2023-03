Le WorldDAB Automotive 2023 organisé à Radio France

Les professionnels de la radio sont invités à participer à ce WorldDAB Automotive 2023 le 15 juin prochain dans les locaux de Radio France afin de découvrir les dernières initiatives sur lesquelles les diffuseurs et les constructeurs automobiles travaillent pour améliorer l'expérience de l'auditeur dans l'habitacle de la voiture. Les principales marques automobiles et radiodiffuseurs partageront leur vision des opportunités et des défis présentés notamment par les voitures connectées et expliqueront pourquoi le DAB+ reste essentiel pour l'avenir de la radio.Cet événement est gratuit et les inscriptions sont accessibles ICI