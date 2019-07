Le SwissRadioDay s'intéressera aussi aux podcasts

"Le boom des podcasts". La 20e et prochaine du SwissRadioDay s'y intéressera. Au-delà des frontières suisses, les organisateurs proposeront un focus sur "Insider Podcast", une plateforme française inédite qui produit le podcast "1 000 Degrés", une série d'investigation basée sur l'art de la contre-enquête. Créée en 2019 par les journalistes Adèle Humbert et Emilie Denètre, cette plateforme, en français et en anglais, raconte en plusieurs épisodes des histoires vraies ou fictives. Ce nouveau SwissRadioDay donnera également quelques clés pour réussir son podcast et se lancer dans l'aventure. Quel est l'équipement technique nécessaire ? MAZ et Tobias Gasser de Radio SRF présenteront aux participants les contenus et les outils pratiques pour y parvenir.Le SwissRadioDay est organisé en partenariat avec le salon European Radio Show