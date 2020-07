Le SRI et l’UDECAM dévoilent la 24e édition de l’Observatoire de l’e-pub

A la suite de l’importante crise sanitaire du Covid-19, les recettes de publicité digitale sont en baisse de -8% au 1er semestre 2020 en France (2 545 M€). Tous les leviers sont impactés, mais de manières différentes. Le Search est en baisse de -9%. Son poids reste stable à 42% (1 078 M€) ; Le Social est le levier le moins impacté. Il est en baisse de -5% et son poids progresse légèrement à 25% (638 M€) ; Le Display est le levier le plus impacté, il est en baisse de -17% et son poids diminue à 17% (427 M€). Les Autres Leviers (Affiliation, E-mailing, Comparateurs) sont les seuls à progresser : +4% pour les recettes avec une part de marché de 16% (402 M€).

Le Social et le Search, qui ont particulièrement bien résisté à la crise, renforcent leurs positions et représentent à présent 80% de la publicité digitale (hors Autres Leviers).