Le SNRL en congrès annuel à Montpellier

"Citoyenneté, territoires et médias : les nouveaux défis". Voilà le thème fil rouge du prochain congrès du SNRL qui a donc choisi Montpellier pour rassembler ses troupes, en toute fin de saison, les 27, 28 et 29 juin prochains.

"Dans un monde à la fois globalisé et morcelé, l'offre locale de communication doit-elle être liée à l'offre globale d'information fournie par les médias mainstream et les plate-formes mondiales des réseaux sociaux ?" s'interroge le syndicat qui redoute un bouleversement des équilibres : "Ils se convertissent dans une information ciblée, communautaire et hyper localisée en investissant des milliards, au risque de bousculer les équilibres élémentaires qui fondent le lien social dans nos villes, nos quartiers et nos campagnes".

Pour le SNRL : "les radios locales associatives sont les seuls médias investis par la loi de la République, depuis plus de 30 ans, d'une mission de "communication sociale de proximité".