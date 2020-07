Le SIRTI appelle Roselyne Bachelot à la poursuite des actions engagées

Alors que le Ministère a pointé l’impact particulièrement fort de la crise sur le secteur de la culture et de l’audiovisuel, et que Roselyne Bachelot a souhaité se définir, elle-même, comme la "Ministre des territoires", le SIRTI rappelle le rôle essentiel, au coeur des territoires, de lien social et culturel que les radios indépendantes ont joué pendant la crise mais aussi l’importance de la radio, le média de confiance des françaises et des français. Profondément fragilisées par la crise, les radios indépendantes demandent la mise en oeuvre urgente des mesures d’aides annoncées par l’État, notamment l’exonération des cotisations sociales et patronales, pour un montant estimé à 10 millions d’euros, et l’aide à la diffusion hertzienne et numérique des radios privées.