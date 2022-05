Le Printemps du Podcast revient du 18 au 21 mai 2022

Quelle place ont les podcasteurs dans la vie des auditeurs ? Comment le podcast a-t-il trouvé sa place dans les médias et dans nos vies ? Quelle place les marques ont-elles dans l’univers du podcast ? Tous ces questionnements seront abordés lors de masterclass, workshops, enregistrements live animés par les experts et créateurs de podcasts.Au programme notamment, la soirée d'ouverture (le 18 mai), "Quelle place pour les marques dans l’univers du podcast ?" (le 19 mai), "La place du podcast dans le monde et la place du monde dans le podcast ?" (le 20 mai), "La place du podcast dans ma vie ?" (le 21 mai).Programme et inscriptions ICI