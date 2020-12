Le Père Noël s'invite sur France Bleu Isère

L'occasion de répondre à toutes les questions que les isérois se posent sur lui. Où vit-il vraiment ? Comment s'est passé le confinement avec la Mère Noël ? Qui sont ses lutins ? En Isère, va-t-il débuter sa tournée par l'agglomération grenobloise ou le nord du département ? A-t-il bien eu toutes les listes des enfants (et des parents) ? Et parce que ce Noël 2020 ne sera pas le même que les autres. Durant l'émission, le Père Noël appellera également les enfants en direct pour leur faire une surprise. Un instant unique où ils pourront papoter ensemble, se confier et rêver. Les parents, grands-parents… sont donc invités à, d’ores-et-déjà, inscrire leurs enfants en appelant la radio ou sur la page Facebook de France Bleu Isère.



Une campagne d’inscription relayée sur l’antenne de France Bleu Isère, et les réseaux sociaux via notamment une vidéo virale.