Le Paris Radio Show aura lieu les 28 et 29 janvier 2025

Cette nouvelle édition préserve l'ADN qui a fait le succès de cet événement : un objectif de rencontres, de synergies et de convivialité des secteurs de l'audio, de la radio et du podcast. Deux jours pour des rencontres personnalisées, des débats, des conférences, des Grands Prix, des XP Lounge et le meilleur networking du secteur de l'audio. Au fil des années, le Paris Radio Show est devenu l'événement incontournable des marques majeures de l'écosystème audio et des acheteurs de solutions audio, radio et podcast.Les mardi 28 et mercredi 29 janvier 2025, l'équipe du Paris Radio Show proposera des rendez-vous qualifiés avec les meetups, des débats avec des intervenants experts, du networking avec différents événements dans un lieu convivial et des moments uniques de rencontres en présentiel sur 2 000 m2. Une partie du programme est déjà accessible, ICI