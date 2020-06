Le Paris Podcast Festival aura bien lieu en octobre

"Nous explorerons cette année encore les nouveaux horizons du podcast pour que chacun puisse trouver sa voix : des avants-premières, des masterclasses, des écoutes collectives, des ateliers, des enregistrements publics... et une journée supplémentaire entièrement dédiée aux professionnels du podcast" annonce l'équipe d'organisation du Paris Podcast Festival La compétition officielle revient également. Ouverte à toutes et à tous, à travers 8 catégories, et écoutée par un jury de choix, elle débutera début juillet. L'annonce des dates de la compétition et le règlement seront mise en ligne prochainement...