Le POD.fr dévoile un nouveau site web

Un nouveau site internet du POD. qui, comme sa version papier et numérique, explore le monde du podcast et les acteurs qui le font vivre. Le POD.fr uniformise ce vaste secteur de l’audio pour offrir à chaque utilisateur une expérience fluide, efficace et claire. Un site incontournable qui donne une véritable instantanéité à ce média en pleine effervescence qu’est le podcast. Alors que l’industrie del’audio s’impose très certainement dans les habitudes des internautes, Le POD.fr a choisi de lui créer son propre média en réponse à une demande de plus en plus affirmée et confirmée.À travers une navigation qui permet de cliquer sur des rubriques variées comme "On en parle", pour s’informer, "Quelle beauté", pour s’évader, "Audiophiles" pour se lancer ou se perfectionner, "C’est perso", pour se retrouver ou encore "Ça vaut la peine d’écouter" qui présente des personnalités ou d’émissions, le lecteur pourra satisfaire ses attentes et se laisser guider. Des rubriques pétillantes et pertinentes élaborées grâce à des articles, des interviews, et des sélections de podcasts issus de grandes thématiques comme actualité, conseils, jeunesse, science-fiction, enquêtes policières, économie, musique... Le POD.fr offre aux professionnels et au grand public un accès rapide au vaste monde du podcast, en un clic.