Le "Nostalgie Magic Tour" est de retour et fête ses 10 ans

Grâce à l’extraordinaire générosité des auditeurs en 2018, ce ne sont pas moins de 18 000 jouets et 412 000 piles usagées qui avaient permis de gâter 8 000 enfants. "Nous espérons pouvoir apporter du bonheur à encore plus de familles en 2019 à l’occasion de ce dixième anniversaire" explique Nostalgie Belgique. L’association "Arc-en-Ciel" redistribuera les jouets partout en Belgique. Le partenaire "Bebat" récoltera également des piles au sein des mouvements de jeunesse. L’unité en rapportant le plus se verra remettre un chèque de 500 euros.

Cette nouvelle édition du "Nostalgie Magic Tour" passera par Messancy (le 2), par Namur (le 3), par Nivelles (le 4), par Mons (le 5), par Anderlecht (le 6) et par Liège (le 7).