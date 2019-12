Le Monde lance le podcast "S’aimer comme on se quitte"

"Avec les voix des comédiens et l’habillage musical, le podcast "S'aimer comme on se quitte" est à la frontière entre le journalisme et une interprétation plus fictionnelle de ces moments vécus, qui sont narrativement très forts" a expliqué Lorraine de Foucher, auteure des articles de la série que l’on peut retrouver sur LeMonde.fr. "L'appétence pour le récit intime raconte ça aussi : la place des émotions dans notre société. Le fait qu'on est tous traversés par des émotions fortes qui n'ont pas forcément d'espace pour être exprimées, et que les histoires des autres disent toutes quelque chose de nous, car on aime comme notre époque nous le permet".

Pour le podcast, les récits sont interprétés par les comédiens Céline Milliat, Clotilde Hesme, Jonathan Zaccaï et Emmanuel Noblet, et habillés musicalement par David Sztanke, avec les voix d’Alex Beaupain, Barbara Carlotti et David Sztanke.