Le MAG - Ségolène Alunni, la voix chaude des week-ends de France Bleu Paris

"La radio est un des plus beaux médias qui soient." Ségolène Alunni

Entourée d’une équipe d’attachés de production, l’animatrice accueille ainsi quatre invités, en direct, tout au long de la matinée, aussi bien le samedi que le dimanche. "Les attachés de production calent les invités et me préparent de la documentation pour que je sache dans quoi je mets les pieds. À partir de là, je prépare mes interviews et je monte mes sons. C’est un travail assez long, parce que l’on aborde de nombreux sujets très variés. Sur les sujets historiques, par exemple, nous faisons beaucoup de vulgarisation et cela se prépare si on ne veut pas partir dans tous les sens. Les temps de parole en radio ne cessent de réduire avec les années. En dix ans, j’ai vraiment constaté une restriction des temps de parole. Autrefois, c’était 4 ou 5 minutes, aujourd’hui c’est plutôt 2’45’’. C’est surtout vrai en semaine mais le week-end, l’ambiance est plus détendue, c’est moins la fourmilière, on peut prendre le temps avec les invités. C’est aussi ça la radio, la relation humaine." À 32 ans, animatrice accomplie, Ségolène Alunni ne renonce pas pour autant à son activité de comédienne : "Je fais du doublage, de la voix off, de la voix pub et parfois de petits tournages. J’enregistre chez moi ou je me déplace en studio. À Paris, le travail ne manque pas."