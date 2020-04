Le MAG 122 - Pitchoun, la plus familiale des radios

"Les 13 millions d’enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain : il faut les accompagner !"

Quatre ans plus tard, Pitchoun "n’est pas qu’une radio, détaille son fondateur. C’est un média audio, vidéo, digital, sécurisé et made in France. La chaîne de télévision réunit plus de 2 millions de téléspectateurs". En septembre 2020, Pitchoun Médias va lancer sa plateforme numérique 360. Un abonnement premium permettra d’accéder à une multitude de contenus : télé, replay, VOD, bonus, podcast… Le Club des Pitchouns, comme à la bonne vieille époque du Club Dorothée, proposera des événements pour les enfants, des concerts, l’annonce des anniversaires à la télé. "On va travailler avec Gérard Salesses, auteur-compositeur du Club Dorothée, d’Hélène et les garçons… et avec lui, on va produire pour Pitchoun." La plus-value Pitchoun, et sa marque de fabrique, c’est de proposer des programmes "sécurisés". "Nous avons des psychologues qui écoutent et regardent tout. Lorsque le programmateur a laissé passer quelque chose qui ne convient pas, ils nous le signalent. On fait très attention." Le modèle économique de Pitchoun repose sur les investisseurs et la publicité. "Nous venons de signer avec la régie publicitaire d’Arte. Depuis le 10 mars, nous commercialisons de la publicité pour Télé Pitchoun. D’ici à un an ou deux, il y aura de la publicité sur la radio. C’est une fierté ! Il y a deux ans, personne n’aurait parié un euro sur le projet."