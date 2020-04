Le MAG 121 - RTL : dix ans d’affaires criminelles, avec Jacques Pradel

La formule de l’émission est assez simple, confie Jacques Pradel. Il s’agit de décrypter pour le grand public des affaires criminelles, comment cela s’est passé ? Quel a été le vrai mobile ? Le facteur déclenchant ?… On décrypte le déroulement de l’affaire, le procès… pour comprendre. C’est ma façon de faire. C’est la façon que Christophe Hondelatte avait choisie pour son émission Faites entrer l’accusé qui a toujours été pour moi un exemple de ce que l’on peut faire de bien à la télé sur une affaire criminelle."

En dix ans, L’heure du crime est devenue une émission de référence. "On a parfois des familles de victimes ou des avocats qui nous écrivent en nous demandant de parler d’affaires qui restent non résolues", confie le journaliste qui s’appuie sur un solide réseau d’experts. "Les années passant, j’ai une certaine mémoire des archives, mais aussi des réseaux de policiers, de gendarmes, d’avocats et de magistrats que j’ai pu rencontrer au long de mon parcours." Avec ses invités, Jacques Pradel rouvre les dossiers. "On fouille aussi dans les archives de la rédaction pour nous replonger dans l’époque et comprendre pourquoi on n’a pas tout su tout de suite."