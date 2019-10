Le MAG 115 - Radio FG mise sur les technologies de SAVE Diffusion et RCS

Première radio de musique électronique au monde et première radio électro sur internet, FG, qui compte aujourd’hui 30 fréquences FM, et 41 au total avec le DAB+, est devenue la référence des DJ en musique électronique. "L’esprit et les valeurs de la station sont toujours les mêmes, avec un style résolument innovant et moderne, s’adressant à un public de jeunes adultes, urbains, actifs et CSP+, et férus de nouvelles technologies", précise Sylvain Ferey. L’équipe, la même depuis des années, y compris son rédacteur en chef, travaille en totale confiance. "Antoine Baduel, très créatif, et qui depuis 2000 reçoit aussi du lundi au vendredi de nombreux DJ et personnalités dans l’émission Happy Hour, a donné une véritable impulsion à la station. Nous avons toujours expérimenté de nouvelles technologies, à une époque où très peu de radios étaient numérisées. Nous avons créé des webradios (8 programmes gratuits, dont FG CHIC qui est actuellement diffusée en DAB+ en région parisienne), développé le site internet, les applis mobiles, et autres initiatives : il y a une bible d’informations, avec des infos musicales, sociétales et urbaines, et également un Facebook Live avec les DJ presque tous les jours ; hier, Bob Sinclar était là, et les DJ historiques ont tous fait leurs débuts radiophoniques sur FG, tels The Avener, Martin Solveig, DJ Snake et tellement d’autres", ajoute Sylvain Ferey.