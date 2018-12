Le MAG 107 - Idées de cadeaux très… radio !

À Paris, Lyon, Lille, Strasbourg ou Marseille, l’offre radio est démultipliée grâce à l’arrivée du DAB+. Profitez du son numérique… à condition d’être équipé d’un récepteur compatible. ROBERTS est acteur du changement et propose une large gamme de récepteurs hybrides à tous les prix. Le Rambler de la gamme Héritage offre un design rétro du plus bel effet, avec une finition mêlant cuir et bois. So vintage !135 € chez Urban Outfitters