Le MAG 105 - Le Salon de la Radio 2019, nouvelle définition

Podcast & Co

L’univers du podcast est en plein boom. Google référence désormais bien mieux les podcasts que les contenus texte. L’arrivée des assistants vocaux valorise de plus en plus les contenus audio et l’industrie radiophonique se saisit de cette opportunité prévisible mais non anticipée. Et cela pose de nombreuses questions. Le 1er Paris Podcast Festival qui a été un grand succès en octobre montre un vrai engouement. Mais quel matériel utiliser ? Quels outils et services pour les podcasters ? Cet espace laissera la place à des échanges entre acteurs du podcast et présentera des solutions pour faciliter votre quotidien d’éditeur de contenu.



Le mobile journalisme sera aussi à l’honneur dans un espace d’échanges d’une quinzaine de places où des ateliers courts seront proposés par l’INA et d’autres partenaires. Enfin, la vidéo ne doit pas être sous-estimée. Les puristes n’en veulent pas, les générations Y et Z s’en imbibent chaque jour. Des outils et des applications facilitent le travail des professionnels.