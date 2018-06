Le MAG 100 - Le média de tous les records





L'histoire du média radio est jalonnée de prouesses toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Des inventeurs, pionniers de la radio, aux animateurs bouillonnant de créativité, l'homme de radio est un homme de records. Des plus techniques aux plus loufoques, ils témoignent que la radio est un univers d'ingéniosité et de défis. Petite illustration de texte, en dix records.



La première transmission radio

Imaginée en 1864 par le dentiste américain Mahlon Loomis (1826-1886), elle s'est concrétisée deux ans plus tard lorsque l'inventeur a établi une liaison entre deux cerfs-volants espacés de 22 km de distance, à Bear's Den en Virginie. Mais la résistance des politiques et le manque de financements ne lui permettront pas de voir se développer son invention.



Le premier direct en public

Le 13 janvier 1910, le concert du ténor italien Enrico Caruso est diffusé dans New York depuis le Metropolitan Opera House. Cette prouesse technique a été réalisée par l'inventeur américain Lee de Forest, qui avait installé des micros autour de l'auditorium et les avait reliés à un émetteur. La qualité n'était pas bonne, mais le record est bien là !



La plus longue interview radio

Les auditeurs australiens d'ABC ont dû prendre leur mal en patience, l'interview de l'ancien rugbyman Peter FitzSimons a duré… 24 heures. Elle a été réalisée du 11 au 12 décembre 2011 par Richard Glover, en direct d'un studio installé dans la vitrine d'un magasin à Sydney.

En direct des entrailles de la Terre Il fallait oser ! Réaliser une émission de radio, pendant 2 heures, à 2 340 m sous terre. C'était le 24 mai 2005, depuis les tréfonds de la mine Creighton, au Canada. L'émission la plus profonde a été diffusée sur la radio canadienne CBC Radio Points North. L'animateur Dan Lessard était seul "au fond". Ses invités étaient restés en surface.



Les plus jeunes

Kimberley Perez a fêté ses 20 ans le 20 février. Elle a débuté à l'âge de 4 ans et anime les samedis après-midi de 97.9 La Raza, à Los Angeles. Le plus jeune commentateur sportif est aussi américain. Zach Spedden n'avait que 10 ans et 48 jours lorsqu'il a commenté, le 25 août 2002, un match de base-ball, sur WHAG.



Le plus long set DJ

205 heures, 2 minutes et 54 secondes aux platines ! Record établi du 4 au 12 octobre 2016 par le disc-jockey italien Stefano Venneri, 44 ans. C'était sur les ondes de Radio BBSI, à Alessandria, en Italie.

Le plus gros salaire d'animateur Howard Stern, le "Roi de tous les médias", a gagné 85 millions de dollars en 2016 (68 millions d'euros), selon le magazine Forbes. En 1979, il a créé The Howard Stern Show, émission polémique qui a migré en diffusion par satellite, avec abonnement, en 2006.



La plus longue carrière de producteur de radio

C'est l'animateur et producteur vénézuélien Oswaldo Enrique Yepes Peña (1939-2013) qui détient le record : 55 ans d'antenne. De 1957 à 2012, il était aux commandes de l'émission Hit Parade de Venezuela sur Radio Cultura (devenue YVKE Mundial).



La première webradio

L'américaine Radio HK a été la première à diffuser un flux en continu sur internet, en février 1995. Avec les moyens du bord de l'époque, puisque la radio californienne diffusait le CD audio en boucle, connecté à l'outil de visioconférence CU-SeeMe. Archaïque ! Mais il fallait y penser.

Homologuez votre record Que ce soit pour battre un record existant ou pour en établir un nouveau, voici la marche à suivre pour tenter d'inscrire votre radio dans le Livre des Records.



1 : Choisissez votre record, dans le respect de vos congénères, des animaux, de la nature, etc.

2 : Contactez le Guiness World Records, présentez votre projet et attendez qu'il soit approuvé. La voie lente peut prendre plusieurs mois. La voie rapide vous coûtera environ 400 euros pour une réponse sous trois jours.

3 : Invitez vos auditeurs à assister à l’événement. Ils ne seront qu'une poignée si le record est établi en studio. En revanche, n'hésitez pas à remplir un stade, si le record s'y prête.

4 : Réalisez votre record, soit sous les yeux d'un évaluateur agréé, soit en enregistrant la preuve, que vous transmettrez au Guiness.

5 : Fêtez votre record avec vos auditeurs !

Contact

South Quay Building, 12th Floor

189 Marsh Wall

London E14 9SH

United Kingdom

guinnessworldrecords.com Guiness World Records LimitedSouth Quay Building, 12th Floor189 Marsh WallLondon E14 9SHUnited Kingdom



Olivier Malcurat



