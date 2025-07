Le London Podcast Festival célèbre 10 ans de scène audio

Depuis une décennie, le London Podcast Festival a accompagné la professionnalisation et la diversification du podcast, en valorisant à la fois les productions indépendantes et les grands formats narratifs. Parmi les podcasts accueillis au fil des années : "My Dad Wrote a Porno", "Soundtracking with Edith Bowman", "The Guilty Feminist", "Griefcast", "The Rest is History", "Judge John Hodgman", "Beautiful Anonymous", ou encore "Brown Girls Do It Too".

Le festival ne s’adresse pas uniquement au public. Il constitue également un espace de convergence pour les producteurs, animateurs, plateformes, partenaires de distribution et marques du secteur audio. À travers ses formats live, ses rencontres et sa visibilité médiatique, il contribue à structurer l’écosystème podcast britannique et à renforcer les liens entre créateurs et auditeurs.