"Le Jeu des 1 000 euros" poursuit son tour de France

Rédigé par Brulhatour le Mardi 7 Février 2023 à 12:10 | modifié le Mardi 7 Février 2023 à 12:10

"Le Jeu des 1000 euros", le rendez-vous mythique de France Inter qui rassemble quotidiennement près d’un million et demi de fidèles à 12h45, parcourt la France toute l’année pour faire jouer (et parfois gagner) les auditeurs. De nouvelles sélections et des nouveaux enregistrements sont organisés en février...