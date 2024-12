Le Groupe 1981 renforce sa diffusion avec 18 nouvelles fréquences en DAB+

Les nouvelles fréquences obtenues permettront aux radios du groupe de toucher plus d’auditeurs. Wit FM en Charente (Cognac, Angoulême), en Lot-et-Garonne (Agen), et avec BlackBox en Charente-Maritime (Saintes) et Landes (Mont-de-Marsan). Ado dans le département du Cher (Bourges), dans la Manche (Cherbourg-en-Cotentin) et dans le Loir-et-Cher (Blois). Pour Oü FM dans le Maine-et-Loire (Angers), en Haute-Vienne (Limoges), avec Forum dans le Cher (Bourges). Enfin Vibration dans le Cher (Bourges), dans l'Indre (Châteauroux), dans l'Allier (Vichy) et dans la Nièvre (Nevers).