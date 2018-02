Le Grand Prix Radio du message pub pour Jingle For You

Pour ce spot, diffusé en national, et qui a remporté le Grand Prix Radio du message publicitaire, Jingle For You a travaillé depuis ses studios à Lyon en lien avec EG Active, régie de M Radio. Le studio a parié sur un spot "un peu informatif avec un chant décalé".

Et gagner une telle récompense ? "Cela nous apporte de la visibilité. On va essayer de surfer sur cette récompense. Cela apporte également de la crédibilité. Il faut d'ailleurs que d'autres studios et agences postulent pour ces Grands Prix Radio car cela ne pourra que mieux valoriser le secteur des créatifs qui sont un peu les parents pauvres du secteur. C'est donc une bonne initiative du Salon de la Radio car cela met en avant l'importance de prendre en compte la création des messages" a expliqué Grégory Thollet.