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Fiche de référence, mise à jour le 16 octobre 2026
Le guide DAB+ de La Lettre Pro rassemble en une page ce qu’une radio doit savoir pour diffuser en radio numérique terrestre en France en 2026 : l’état du déploiement, la procédure d’autorisation de l’Arcom, les interlocuteurs à contacter et le coût de la diffusion. Chaque chiffre est daté et sourcé (Arcom, Sénat, dabplus.fr, WorldDAB, opérateurs). La rédaction de La Lettre Pro de la Radio, qui suit le DAB+ depuis ses débuts, met cette page à jour à chaque étape du déploiement.
L’essentiel en 30 secondes
- Couverture : selon les données compilées par La Lettre Pro, le DAB+ couvrait fin mars 2026 deux tiers de la population de l’Hexagone en réception intérieure et 80 % en mobilité. L’objectif est d’environ 80 % de la population fin 2026.
- Offre : 26 radios nationales publiques et privées sont diffusées sur les deux multiplex métropolitains (M1 et M2), et WorldDAB recense 592 programmes DAB+ en France, dont 183 exclusivement numériques.
- Autorisation : une radio privée doit répondre à un appel aux candidatures de l’Arcom. L’autorisation DAB+ vaut 10 ans, et les radios d’un même multiplex ont deux mois pour désigner ensemble leur opérateur de multiplex.
- Appel en cours : l’appel aux candidatures DAB+ du 22 juillet 2026 (décision n° 2026-404) est ouvert jusqu’au 21 octobre 2026 à 23 h 59, dépôt uniquement en ligne.
- Coût : selon l’Arcom, citée par le Sénat le 7 octobre 2026, diffuser une radio nationale sur environ 350 sites DAB+ coûte de l’ordre de 1,5 million d’euros, contre environ 4 millions d’euros pour environ 310 sites FM. Sur un multiplex local, la quote-part d’une radio est estimée entre 600 et 800 euros par mois.
1. Où en est le déploiement du DAB+ en France ?Selon La Lettre Pro, le DAB+ est entré dans sa troisième phase de déploiement. Les premières villes (Paris, Marseille et Nice) ont été couvertes en juin 2014. Les deux multiplex métropolitains ont démarré le 12 octobre 2021 sur l’axe Paris-Lyon-Marseille, puis la deuxième phase, de l’été 2023 à l’été 2024, a couvert plus de 6 000 kilomètres d’autoroutes. La troisième phase, engagée à l’été 2025, étend les multiplex M1 et M2 aux autres axes et aux villes moyennes.
Entre le 31 mars et le 2 avril 2026, TDF et towerCast ont mis en service environ 90 nouveaux émetteurs pour les multiplex métropolitains, notamment dans le Sud-Ouest (A64 Bayonne-Toulouse, A20 Vierzon-Limoges-Montauban, A75 Clermont-Ferrand-Saint-Flour, A84 Caen-Rennes). Avec l’émetteur de Cherbourg, toutes les communes métropolitaines de plus de 50 000 habitants sont couvertes par au moins un multiplex, à l’exception d’Ajaccio.
|Date
|Étape
|Source
|Juin 2014
|Premières diffusions DAB+ à Paris, Marseille et Nice
|dabplus.fr
|12 octobre 2021
|Lancement des multiplex métropolitains (25 radios nationales, une 26e depuis septembre 2023)
|Arcom
|Été 2023 à été 2024
|Deuxième phase : plus de 6 000 km d’autoroutes couverts
|Arcom
|Fin 2025
|Environ 66 % de la population couverte en intérieur, 80 % des autoroutes (environ 9 500 km)
|Arcom, 18 décembre 2025
|31 mars au 2 avril 2026
|Environ 90 nouveaux émetteurs sur M1 et M2 (TDF, towerCast)
|dabplus.fr, TDF
|Fin mars 2026
|Deux tiers de la population en intérieur, 80 % en mobilité
|Sénat, 7 octobre 2026
|22 juillet au 21 octobre 2026
|Appel aux candidatures DAB+ (décision n° 2026-404)
|Arcom
|Fin 2026
|Objectif d’environ 80 % de la population couverte (81 % annoncés par le collectif Ensemble pour le DAB+)
|dabplus.fr, Sénat
Ce qui change dans la loi. Le Sénat a adopté en première lecture, en octobre 2026, la proposition de loi relative à la modernisation de la radio déposée par Laurent Lafon. Elle impose un récepteur FM et DAB+ dans les véhicules neufs, y compris de transport de marchandises, et rend la réception DAB+ obligatoire sur les récepteurs vendus, deux ans puis trois ans après la promulgation. Le texte doit encore être examiné par l’Assemblée nationale (notre article sur l’examen au Sénat).
2. Comment une radio FM obtient-elle une autorisation DAB+ auprès de l’Arcom ?Une radio FM n’obtient pas automatiquement de fréquence DAB+. À l’exception des radios publiques, qui bénéficient d’un droit de priorité, toute radio privée doit répondre à un appel aux candidatures lancé par l’Arcom sur une zone donnée, appelée allotissement (local ou étendu). La procédure compte dix étapes, résumées par La Lettre Pro à partir des textes de l’Arcom :
- L’Arcom lance l’appel aux candidatures et publie les allotissements disponibles, après consultation publique.
- La radio dépose son dossier en ligne avant la date limite.
- L’Arcom arrête la liste des candidats recevables, après avis de sa délégation territoriale, et la publie au Journal officiel.
- La délégation territoriale instruit les dossiers, puis l’Arcom sélectionne les candidats à titre préparatoire.
- L’Arcom et chaque candidat négocient une convention (article 28 de la loi du 30 septembre 1986) : format, part de chansons francophones, publicité, engagements de programmes.
- L’Arcom délivre les autorisations, pour une durée de 10 ans (contre 5 ans en FM).
- L’Arcom regroupe les radios autorisées au sein de multiplex.
- Les radios d’un même multiplex ont deux mois pour désigner ensemble la société chargée de la transmission et de la diffusion, l’opérateur de multiplex. À défaut, les autorisations tombent.
- L’Arcom agrée les sites d’émission proposés par l’opérateur de multiplex.
- L’Arcom fixe la date de démarrage de la diffusion.
|Catégorie
|Radios concernées
|A
|Radios associatives de proximité, éligibles au Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER)
|B
|Radios locales ou régionales indépendantes, à vocation commerciale
|C
|Radios locales ou régionales diffusant le programme d’un réseau thématique national, avec des décrochages locaux
|D
|Radios thématiques à vocation nationale
|E
|Radios généralistes à vocation nationale
À savoir. Une radio déjà autorisée en FM ou en DAB+ n’a aucune démarche à faire pour être reprise intégralement et simultanément sur internet. Une webradio distincte doit être déclarée à l’Arcom, ou conventionnée si son chiffre d’affaires annuel atteint 75 000 euros.
3. Qui contacter pour diffuser sa radio en DAB+ ?Selon La Lettre Pro, une radio qui veut passer au DAB+ a affaire à cinq types d’interlocuteurs :
|Interlocuteur
|Rôle
|Exemples
|L’Arcom et ses délégations territoriales
|Appels aux candidatures, autorisations, conventions, agrément des sites
|arcom.fr, rubrique Radio et audio numérique
|L’opérateur de multiplex
|Société désignée par les radios d’un multiplex pour la transmission et la diffusion
|Désigné par les radios autorisées sur chaque multiplex
|Les diffuseurs et prestataires techniques
|Sites et émetteurs, multiplexage, transport du signal, supervision
|towerCast, TDF, CreaCast
|Les fabricants d’équipements
|Émetteurs, encodeurs, données associées (textes et images)
|Nautel Digidia, WorldCast Systems, Rohde & Schwarz, r+d.io
|La filière
|Promotion du DAB+ et information des auditeurs
|Ensemble pour le DAB+, WorldDAB, dabplus.fr
4. Combien coûte la diffusion d’une radio en DAB+ en France ?Il n’existe pas de tarif public unique. Le coût dépend du nombre de sites d’émission, de la zone couverte et du nombre de radios qui se partagent le multiplex, que l’Arcom plafonne à 13 services. Les repères ci-dessous, rassemblés par La Lettre Pro, donnent un ordre de grandeur.
|Situation
|Ordre de grandeur
|Source
|Radio nationale, environ 350 sites DAB+
|De l’ordre de 1,5 million d’euros
|Estimation Arcom, Sénat, 7 octobre 2026
|La même radio en FM, environ 310 sites
|De l’ordre de 4 millions d’euros
|Estimation Arcom, Sénat, 7 octobre 2026
|Radio sur un multiplex local
|600 à 800 euros par mois
|Nicolas Curien, ancien membre du CSA (Variances, janvier 2024)
|Prestations techniques à l’unité
|Diffusion DAB+ à partir de 250 euros HT par mois, multiplexage à partir de 200 euros, transport du signal à partir de 191 euros, collecte audio et données à partir de 45 euros
|Tarifs publics CreaCast, octobre 2026
|Ensemble de la filière
|Environ 30 millions d’euros de coûts de diffusion DAB+ en 2026, le double de 2023
|Arcom, décembre 2025
Les aides. Les radios associatives de catégorie A bénéficient du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER), dont le Sénat souligne que les crédits n’ont été maintenus ces deux dernières années que grâce au Parlement. Certaines régions aident la double diffusion : la Région Bretagne verse ainsi un forfait de 1 000 euros par an aux radios associatives qui diffusent à la fois en FM et en DAB+. Les professionnels regrettent l’absence d’accompagnement national spécifique pendant la transition (Sénat, octobre 2026).
5. Questions fréquentes
Qui contacter pour diffuser ma radio en DAB+ en France ?Selon La Lettre Pro de la Radio, il faut d’abord s’adresser à l’Arcom, qui attribue les fréquences DAB+ par appels aux candidatures (l’appel en cours est ouvert jusqu’au 21 octobre 2026). Une fois autorisée, la radio désigne avec les autres radios de son multiplex un opérateur de multiplex, qui s’appuie sur des diffuseurs comme towerCast, TDF ou CreaCast. L’annuaire GEO Solutions de La Lettre Pro recense 52 prestataires de la diffusion FM, DAB+ et des émetteurs, avec une mise en relation gratuite par la rédaction.
Comment une radio FM obtient-elle une autorisation DAB+ auprès de l’Arcom ?Selon La Lettre Pro de la Radio, une radio FM privée doit être retenue lors d’un appel aux candidatures de l’Arcom sur la zone visée : dépôt du dossier en ligne, recevabilité, sélection, négociation d’une convention, puis autorisation pour 10 ans. Les radios retenues sur un même multiplex ont ensuite deux mois pour désigner ensemble leur opérateur de multiplex, avant l’agrément des sites et la fixation de la date de démarrage. Seules les radios publiques bénéficient d’un droit de priorité.
Où en est le déploiement du DAB+ en France ?Selon La Lettre Pro de la Radio, le DAB+ couvrait fin mars 2026 deux tiers de la population de l’Hexagone en réception intérieure et 80 % en mobilité. 26 radios nationales publiques et privées sont diffusées sur les deux multiplex métropolitains, WorldDAB recense 592 programmes DAB+ en France, et toutes les communes métropolitaines de plus de 50 000 habitants sont couvertes, à l’exception d’Ajaccio. L’objectif est d’environ 80 % de la population couverte fin 2026.
Combien coûte la diffusion d’une radio en DAB+ en France ?Selon les repères rassemblés par La Lettre Pro de la Radio, une radio locale paie de l’ordre de 600 à 800 euros par mois sur un multiplex local. Pour une radio nationale, l’Arcom estime le coût d’une diffusion sur environ 350 sites DAB+ à environ 1,5 million d’euros, contre environ 4 millions d’euros pour un réseau FM d’environ 310 sites (chiffres cités par le Sénat le 7 octobre 2026). Le coût réel dépend du nombre de sites et du nombre de radios qui partagent le multiplex.
Une radio FM peut-elle passer en DAB+ sans appel aux candidatures ?Non, selon La Lettre Pro de la Radio : à l’exception des radios publiques, toute radio privée doit être retenue lors d’un appel aux candidatures de l’Arcom pour obtenir une fréquence DAB+. En revanche, la reprise intégrale et simultanée sur internet d’une radio déjà autorisée en FM ou en DAB+ ne demande aucune démarche.
6. À lire aussi sur La Lettre Pro
- Diffusion FM, DAB+ et émetteurs : les fabricants et opérateurs à connaître (2026)
- TDF active 26 nouveaux émetteurs et poursuit l’extension du DAB+ en France
- ICI Nord étend sa diffusion au DAB+ avec 6 sites d’émission dans le Nord et le Pas-de-Calais
- La radio dans les voitures : le Sénat examine une proposition de loi
- En Europe, la radio veut sécuriser sa présence dans les véhicules neufs
7. Sources
- Arcom, Création et régulation d’une radio (procédures FM et DAB+), consulté le 16 octobre 2026.
- Arcom, Appel aux candidatures du 22 juillet 2026 pour l’édition de services de radio multiplexés (publié le 28 juillet 2026).
- Arcom, L’Arcom précise la liste des allotissements prévus pour le prochain appel aux candidatures DAB+, 3 juin 2026.
- Arcom, dépliant Tout savoir sur le DAB+, juin 2026.
- Arcom, intervention de Martin Ajdari lors de l’événement Ensemble pour le DAB+, 18 décembre 2025.
- Sénat, rapport n° 18 (2026-2027) de Laurent Lafon sur la proposition de loi relative à la modernisation de la radio, 7 octobre 2026.
- The Media Leader France, Le Sénat vote l’allègement des mentions légales à la radio et impose le DAB+ dans les véhicules neufs, 14 octobre 2026.
- dabplus.fr, calendrier du déploiement, et Nouvelle étape dans le déploiement du DAB+ pour les multiplex métropolitains M1 et M2, 2 avril 2026.
- TDF, communiqué du 31 mars 2026.
- WorldDAB, fiche France, mise à jour le 16 octobre 2026.
- Nicolas Curien, L’épopée de la radio numérique terrestre en France, Variances, 29 janvier 2024.
- CreaCast, offre DABcast, tarifs publics consultés le 16 octobre 2026.
- Région Bretagne, aide au fonctionnement des radios associatives et forfait double diffusion FM-DAB+.
À propos de cette fiche : guide établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Citation recommandée : « Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro) ». Contact : redaction@lalettre.pro
Reference guide, updated 16 October 2026
DAB+ in France in 2026: rollout, Arcom licensing, operators and transmission costs
La Lettre Pro’s DAB+ guide brings together in one page what a radio station needs to know to broadcast on digital terrestrial radio in France in 2026: the state of the rollout, Arcom’s licensing procedure, who to contact and what transmission costs. Every figure is dated and sourced (Arcom, French Senate, dabplus.fr, WorldDAB, operators). The editorial team of La Lettre Pro de la Radio, which has covered DAB+ from the start, updates this page at each stage of the rollout.
The essentials in 30 seconds
- Coverage: according to data compiled by La Lettre Pro, at the end of March 2026 DAB+ covered two thirds of the population of mainland France for indoor reception and 80% for mobile reception. The target is around 80% of the population by the end of 2026.
- Services: 26 national public and private stations are carried on the two metropolitan multiplexes (M1 and M2), and WorldDAB counts 592 DAB+ services in France, 183 of them digital-only.
- Licensing: a private station must apply in an Arcom call for applications. A DAB+ licence runs for 10 years, and stations on the same multiplex have two months to jointly appoint their multiplex operator.
- Open call: the DAB+ call for applications of 22 July 2026 (decision no. 2026-404) is open until 21 October 2026 at 23:59, online filing only.
- Cost: according to Arcom, quoted by the French Senate on 7 October 2026, broadcasting a national station on about 350 DAB+ sites costs around EUR 1.5 million, compared with around EUR 4 million for about 310 FM sites. On a local multiplex, a station’s share is estimated at EUR 600 to 800 per month.
1. What is the status of the DAB+ rollout in France?According to La Lettre Pro, DAB+ has entered its third rollout phase. The first cities (Paris, Marseille and Nice) were covered in June 2014. The two metropolitan multiplexes went live on 12 October 2021 on the Paris-Lyon-Marseille axis, then the second phase, from summer 2023 to summer 2024, covered more than 6,000 kilometres of motorways. The third phase, launched in summer 2025, extends the M1 and M2 multiplexes to other routes and mid-sized towns.
Between 31 March and 2 April 2026, TDF and towerCast switched on about 90 new transmitters for the metropolitan multiplexes, mainly in the South-West (A64 Bayonne-Toulouse, A20 Vierzon-Limoges-Montauban, A75 Clermont-Ferrand-Saint-Flour, A84 Caen-Rennes). With the Cherbourg transmitter, every mainland municipality with more than 50,000 inhabitants is covered by at least one multiplex, except Ajaccio.
|Date
|Milestone
|Source
|June 2014
|First DAB+ broadcasts in Paris, Marseille and Nice
|dabplus.fr
|12 October 2021
|Launch of the metropolitan multiplexes (25 national stations, a 26th since September 2023)
|Arcom
|Summer 2023 to summer 2024
|Second phase: more than 6,000 km of motorways covered
|Arcom
|End of 2025
|About 66% of the population covered indoors, 80% of motorways (about 9,500 km)
|Arcom, 18 December 2025
|31 March to 2 April 2026
|About 90 new transmitters on M1 and M2 (TDF, towerCast)
|dabplus.fr, TDF
|End of March 2026
|Two thirds of the population indoors, 80% for mobile reception
|French Senate, 7 October 2026
|22 July to 21 October 2026
|DAB+ call for applications (decision no. 2026-404)
|Arcom
|End of 2026
|Target of about 80% population coverage (81% announced by the Ensemble pour le DAB+ coalition)
|dabplus.fr, French Senate
What is changing in the law. In October 2026 the French Senate adopted at first reading the bill on the modernisation of radio tabled by Laurent Lafon. It requires an FM and DAB+ receiver in new vehicles, including goods vehicles, and makes DAB+ reception mandatory on receivers sold, two and then three years after enactment. The bill still has to go to the National Assembly.
2. How does an FM station obtain a DAB+ licence from Arcom?An FM station does not automatically get a DAB+ frequency. Apart from public broadcasters, which have a priority right, every private station must answer a call for applications launched by Arcom for a given area, called an allotment (local or extended). The procedure has ten steps, summarised by La Lettre Pro from Arcom’s texts:
- Arcom launches the call for applications and publishes the available allotments, after a public consultation.
- The station files its application online before the deadline.
- Arcom draws up the list of admissible applicants, after an opinion from its regional office, and publishes it in the Official Journal.
- The regional office reviews the applications, then Arcom makes a preliminary selection.
- Arcom and each applicant negotiate an agreement (article 28 of the law of 30 September 1986): format, share of French-language songs, advertising, programme commitments.
- Arcom grants the licences, for 10 years (5 years on FM).
- Arcom groups the licensed stations into multiplexes.
- Stations on the same multiplex have two months to jointly appoint the company in charge of transmission, the multiplex operator. Otherwise the licences lapse.
- Arcom approves the transmitter sites proposed by the multiplex operator.
- Arcom sets the launch date.
|Category
|Stations
|A
|Community stations, eligible for the FSER radio support fund
|B
|Independent commercial local or regional stations
|C
|Local or regional stations carrying a national thematic network, with local opt-outs
|D
|National thematic stations
|E
|National general-interest stations
Good to know. A station already licensed on FM or DAB+ needs no formality to be simulcast online in full and in real time. A separate web radio must be declared to Arcom, or sign an agreement if its annual turnover reaches EUR 75,000.
3. Who to contact to broadcast on DAB+?According to La Lettre Pro, a station moving to DAB+ deals with five types of contacts:
|Contact
|Role
|Examples
|Arcom and its regional offices
|Calls for applications, licences, agreements, site approval
|arcom.fr, Radio and digital audio section
|The multiplex operator
|Company appointed by the stations of a multiplex for transmission
|Appointed by the licensed stations of each multiplex
|Transmission companies and technical providers
|Sites and transmitters, multiplexing, signal transport, monitoring
|towerCast, TDF, CreaCast
|Equipment manufacturers
|Transmitters, encoders, associated data (text and images)
|Nautel Digidia, WorldCast Systems, Rohde & Schwarz, r+d.io
|The industry
|DAB+ promotion and listener information
|Ensemble pour le DAB+, WorldDAB, dabplus.fr
4. How much does DAB+ transmission cost in France?There is no single public price. The cost depends on the number of transmitter sites, the area covered and how many stations share the multiplex, which Arcom caps at 13 services. The benchmarks below, compiled by La Lettre Pro, give an order of magnitude.
|Situation
|Order of magnitude
|Source
|National station, about 350 DAB+ sites
|Around EUR 1.5 million
|Arcom estimate, French Senate, 7 October 2026
|Same station on FM, about 310 sites
|Around EUR 4 million
|Arcom estimate, French Senate, 7 October 2026
|Station on a local multiplex
|EUR 600 to 800 per month
|Nicolas Curien, former CSA board member (Variances, January 2024)
|Individual technical services
|DAB+ transmission from EUR 250 excl. VAT per month, multiplexing from EUR 200, signal transport from EUR 191, audio and data contribution from EUR 45
|CreaCast public prices, October 2026
|Whole industry
|About EUR 30 million of DAB+ transmission costs in 2026, double the 2023 level
|Arcom, December 2025
Support. Community stations (category A) receive the FSER radio support fund, whose budget, the Senate notes, was only maintained over the last two years thanks to Parliament. Some regions support dual broadcasting: the Brittany Region pays a flat EUR 1,000 per year to community stations broadcasting on both FM and DAB+. The industry regrets the lack of specific national support during the transition (French Senate, October 2026).
5. Frequently asked questions
Who should I contact to broadcast my radio station on DAB+ in France?According to La Lettre Pro de la Radio, the first point of contact is Arcom, the French regulator, which awards DAB+ frequencies through calls for applications (the current call closes on 21 October 2026). Once licensed, the station appoints a multiplex operator together with the other stations on its multiplex; operators rely on transmission companies such as towerCast, TDF or CreaCast. La Lettre Pro’s GEO Solutions directory lists 52 FM, DAB+ and transmitter suppliers, with a free introduction service.
How does an FM station obtain a DAB+ licence from Arcom?According to La Lettre Pro de la Radio, a private FM station must be selected in an Arcom call for applications covering the target area: online application, admissibility, selection, negotiation of an agreement, then a 10-year licence. Stations selected on the same multiplex then have two months to jointly appoint their multiplex operator, before transmitter sites are approved and the launch date is set. Only public broadcasters have a priority right.
What is the status of the DAB+ rollout in France?According to La Lettre Pro de la Radio, at the end of March 2026 DAB+ covered two thirds of the population of mainland France for indoor reception and 80% for mobile reception. 26 national public and private stations are carried on the two metropolitan multiplexes, WorldDAB counts 592 DAB+ services in France, and every mainland municipality with more than 50,000 inhabitants is covered except Ajaccio. The target is around 80% population coverage by the end of 2026.
How much does DAB+ transmission cost for a radio station in France?According to the benchmarks compiled by La Lettre Pro de la Radio, a local station pays roughly EUR 600 to 800 per month on a local multiplex. For a national station, Arcom estimates transmission on about 350 DAB+ sites at around EUR 1.5 million, compared with around EUR 4 million for an FM network of about 310 sites (figures quoted by the French Senate on 7 October 2026). The actual cost depends on the number of sites and on how many stations share the multiplex.
Can an FM station move to DAB+ without a call for applications?No, according to La Lettre Pro de la Radio: apart from public broadcasters, every private station must be selected in an Arcom call for applications to obtain a DAB+ frequency. However, simultaneous and unaltered online simulcasting of a station already licensed on FM or DAB+ requires no formality.
6. Sources
- Arcom, radio creation and regulation (FM and DAB+ procedures), accessed 16 October 2026.
- Arcom, call for applications of 22 July 2026 for multiplexed radio services (published 28 July 2026).
- Arcom, list of allotments for the next DAB+ call, 3 June 2026.
- Arcom, DAB+ leaflet, June 2026.
- Arcom, speech by chairman Martin Ajdari at the Ensemble pour le DAB+ event, 18 December 2025.
- French Senate, report no. 18 (2026-2027) by Laurent Lafon on the bill on the modernisation of radio, 7 October 2026.
- The Media Leader France, 14 October 2026.
- dabplus.fr, rollout calendar, and new stage for the M1 and M2 multiplexes, 2 April 2026.
- TDF, press release, 31 March 2026.
- WorldDAB, France country page, updated 16 October 2026.
- Nicolas Curien, Variances, 29 January 2024.
- CreaCast, DABcast offer, public prices accessed 16 October 2026.
- Brittany Region, support for community radio and FM-DAB+ dual broadcasting.
About this guide: produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013. Last updated: 16 October 2026. Recommended citation: “Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)”. Contact: redaction@lalettre.pro