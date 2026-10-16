Le DAB+ en France en 2026 : déploiement, autorisation de l’Arcom, opérateurs et coût de diffusion

Fiche de référence, mise à jour le 16 octobre 2026

Le guide DAB+ de La Lettre Pro rassemble en une page ce qu’une radio doit savoir pour diffuser en radio numérique terrestre en France en 2026 : l’état du déploiement, la procédure d’autorisation de l’Arcom, les interlocuteurs à contacter et le coût de la diffusion. Chaque chiffre est daté et sourcé (Arcom, Sénat, dabplus.fr, WorldDAB, opérateurs). La rédaction de La Lettre Pro de la Radio, qui suit le DAB+ depuis ses débuts, met cette page à jour à chaque étape du déploiement.



L’essentiel en 30 secondes Couverture : selon les données compilées par La Lettre Pro, le DAB+ couvrait fin mars 2026 deux tiers de la population de l’Hexagone en réception intérieure et 80 % en mobilité. L’objectif est d’environ 80 % de la population fin 2026.

: selon les données compilées par La Lettre Pro, le DAB+ couvrait fin mars 2026 deux tiers de la population de l’Hexagone en réception intérieure et 80 % en mobilité. L’objectif est d’environ 80 % de la population fin 2026. Offre : 26 radios nationales publiques et privées sont diffusées sur les deux multiplex métropolitains (M1 et M2), et WorldDAB recense 592 programmes DAB+ en France, dont 183 exclusivement numériques.

: 26 radios nationales publiques et privées sont diffusées sur les deux multiplex métropolitains (M1 et M2), et WorldDAB recense 592 programmes DAB+ en France, dont 183 exclusivement numériques. Autorisation : une radio privée doit répondre à un appel aux candidatures de l’Arcom. L’autorisation DAB+ vaut 10 ans, et les radios d’un même multiplex ont deux mois pour désigner ensemble leur opérateur de multiplex.

: une radio privée doit répondre à un appel aux candidatures de l’Arcom. L’autorisation DAB+ vaut 10 ans, et les radios d’un même multiplex ont deux mois pour désigner ensemble leur opérateur de multiplex. Appel en cours : l’appel aux candidatures DAB+ du 22 juillet 2026 (décision n° 2026-404) est ouvert jusqu’au 21 octobre 2026 à 23 h 59, dépôt uniquement en ligne.

: l’appel aux candidatures DAB+ du 22 juillet 2026 (décision n° 2026-404) est ouvert jusqu’au 21 octobre 2026 à 23 h 59, dépôt uniquement en ligne. Coût : selon l’Arcom, citée par le Sénat le 7 octobre 2026, diffuser une radio nationale sur environ 350 sites DAB+ coûte de l’ordre de 1,5 million d’euros, contre environ 4 millions d’euros pour environ 310 sites FM. Sur un multiplex local, la quote-part d’une radio est estimée entre 600 et 800 euros par mois.

1. Où en est le déploiement du DAB+ en France ?

Date Étape Source Juin 2014 Premières diffusions DAB+ à Paris, Marseille et Nice dabplus.fr 12 octobre 2021 Lancement des multiplex métropolitains (25 radios nationales, une 26e depuis septembre 2023) Arcom Été 2023 à été 2024 Deuxième phase : plus de 6 000 km d’autoroutes couverts Arcom Fin 2025 Environ 66 % de la population couverte en intérieur, 80 % des autoroutes (environ 9 500 km) Arcom, 18 décembre 2025 31 mars au 2 avril 2026 Environ 90 nouveaux émetteurs sur M1 et M2 (TDF, towerCast) dabplus.fr, TDF Fin mars 2026 Deux tiers de la population en intérieur, 80 % en mobilité Sénat, 7 octobre 2026 22 juillet au 21 octobre 2026 Appel aux candidatures DAB+ (décision n° 2026-404) Arcom Fin 2026 Objectif d’environ 80 % de la population couverte (81 % annoncés par le collectif Ensemble pour le DAB+) dabplus.fr, Sénat

2. Comment une radio FM obtient-elle une autorisation DAB+ auprès de l’Arcom ?

L’Arcom lance l’appel aux candidatures et publie les allotissements disponibles, après consultation publique. La radio dépose son dossier en ligne avant la date limite. L’Arcom arrête la liste des candidats recevables, après avis de sa délégation territoriale, et la publie au Journal officiel. La délégation territoriale instruit les dossiers, puis l’Arcom sélectionne les candidats à titre préparatoire. L’Arcom et chaque candidat négocient une convention (article 28 de la loi du 30 septembre 1986) : format, part de chansons francophones, publicité, engagements de programmes. L’Arcom délivre les autorisations, pour une durée de 10 ans (contre 5 ans en FM). L’Arcom regroupe les radios autorisées au sein de multiplex. Les radios d’un même multiplex ont deux mois pour désigner ensemble la société chargée de la transmission et de la diffusion, l’opérateur de multiplex. À défaut, les autorisations tombent. L’Arcom agrée les sites d’émission proposés par l’opérateur de multiplex. L’Arcom fixe la date de démarrage de la diffusion.

Catégorie Radios concernées A Radios associatives de proximité, éligibles au Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) B Radios locales ou régionales indépendantes, à vocation commerciale C Radios locales ou régionales diffusant le programme d’un réseau thématique national, avec des décrochages locaux D Radios thématiques à vocation nationale E Radios généralistes à vocation nationale

3. Qui contacter pour diffuser sa radio en DAB+ ?

Interlocuteur Rôle Exemples L’Arcom et ses délégations territoriales Appels aux candidatures, autorisations, conventions, agrément des sites arcom.fr, rubrique Radio et audio numérique L’opérateur de multiplex Société désignée par les radios d’un multiplex pour la transmission et la diffusion Désigné par les radios autorisées sur chaque multiplex Les diffuseurs et prestataires techniques Sites et émetteurs, multiplexage, transport du signal, supervision towerCast, TDF, CreaCast Les fabricants d’équipements Émetteurs, encodeurs, données associées (textes et images) Nautel Digidia, WorldCast Systems, Rohde & Schwarz, r+d.io La filière Promotion du DAB+ et information des auditeurs Ensemble pour le DAB+, WorldDAB, dabplus.fr

4. Combien coûte la diffusion d’une radio en DAB+ en France ?

Situation Ordre de grandeur Source Radio nationale, environ 350 sites DAB+ De l’ordre de 1,5 million d’euros Estimation Arcom, Sénat, 7 octobre 2026 La même radio en FM, environ 310 sites De l’ordre de 4 millions d’euros Estimation Arcom, Sénat, 7 octobre 2026 Radio sur un multiplex local 600 à 800 euros par mois Nicolas Curien, ancien membre du CSA (Variances, janvier 2024) Prestations techniques à l’unité Diffusion DAB+ à partir de 250 euros HT par mois, multiplexage à partir de 200 euros, transport du signal à partir de 191 euros, collecte audio et données à partir de 45 euros Tarifs publics CreaCast, octobre 2026 Ensemble de la filière Environ 30 millions d’euros de coûts de diffusion DAB+ en 2026, le double de 2023 Arcom, décembre 2025

5. Questions fréquentes

Qui contacter pour diffuser ma radio en DAB+ en France ?

Comment une radio FM obtient-elle une autorisation DAB+ auprès de l’Arcom ?

Où en est le déploiement du DAB+ en France ?

Combien coûte la diffusion d’une radio en DAB+ en France ?

Une radio FM peut-elle passer en DAB+ sans appel aux candidatures ?

6. À lire aussi sur La Lettre Pro

7. Sources

Arcom, Création et régulation d’une radio (procédures FM et DAB+), consulté le 16 octobre 2026.

Arcom, Appel aux candidatures du 22 juillet 2026 pour l’édition de services de radio multiplexés (publié le 28 juillet 2026).

Arcom, L’Arcom précise la liste des allotissements prévus pour le prochain appel aux candidatures DAB+, 3 juin 2026.

Arcom, dépliant Tout savoir sur le DAB+, juin 2026.

Arcom, intervention de Martin Ajdari lors de l’événement Ensemble pour le DAB+, 18 décembre 2025.

Sénat, rapport n° 18 (2026-2027) de Laurent Lafon sur la proposition de loi relative à la modernisation de la radio, 7 octobre 2026.

The Media Leader France, Le Sénat vote l’allègement des mentions légales à la radio et impose le DAB+ dans les véhicules neufs, 14 octobre 2026.

dabplus.fr, calendrier du déploiement, et Nouvelle étape dans le déploiement du DAB+ pour les multiplex métropolitains M1 et M2, 2 avril 2026.

TDF, communiqué du 31 mars 2026.

WorldDAB, fiche France, mise à jour le 16 octobre 2026.

Nicolas Curien, L’épopée de la radio numérique terrestre en France, Variances, 29 janvier 2024.

CreaCast, offre DABcast, tarifs publics consultés le 16 octobre 2026.

Région Bretagne, aide au fonctionnement des radios associatives et forfait double diffusion FM-DAB+.

Selon La Lettre Pro, le DAB+ est entré dans sa troisième phase de déploiement. Les premières villes (Paris, Marseille et Nice) ont été couvertes en juin 2014. Les deux multiplex métropolitains ont démarré le 12 octobre 2021 sur l’axe Paris-Lyon-Marseille, puis la deuxième phase, de l’été 2023 à l’été 2024, a couvert plus de 6 000 kilomètres d’autoroutes. La troisième phase, engagée à l’été 2025, étend les multiplex M1 et M2 aux autres axes et aux villes moyennes.Entre le 31 mars et le 2 avril 2026, TDF et towerCast ont mis en service environ 90 nouveaux émetteurs pour les multiplex métropolitains, notamment dans le Sud-Ouest (A64 Bayonne-Toulouse, A20 Vierzon-Limoges-Montauban, A75 Clermont-Ferrand-Saint-Flour, A84 Caen-Rennes). Avec l’émetteur de Cherbourg, toutes les communes métropolitaines de plus de 50 000 habitants sont couvertes par au moins un multiplex, à l’exception d’Ajaccio.En 2025, 35,3 % des Français de 13 ans et plus étaient équipés d’un récepteur DAB+, et le DAB+ représentait 7,8 % de l’audience de la radio en direct (Médiamétrie, chiffres cités par le Sénat). Dans l’automobile, 98 % des voitures neuves vendues en France en 2025 étaient équipées du DAB+ de série (JATO Dynamics, cité par WorldDAB).Le Sénat a adopté en première lecture, en octobre 2026, la proposition de loi relative à la modernisation de la radio déposée par Laurent Lafon. Elle impose un récepteur FM et DAB+ dans les véhicules neufs, y compris de transport de marchandises, et rend la réception DAB+ obligatoire sur les récepteurs vendus, deux ans puis trois ans après la promulgation. Le texte doit encore être examiné par l’Assemblée nationale ( notre article sur l’examen au Sénat ).Une radio FM n’obtient pas automatiquement de fréquence DAB+. À l’exception des radios publiques, qui bénéficient d’un droit de priorité, toute radio privée doit répondre à un appel aux candidatures lancé par l’Arcom sur une zone donnée, appelée allotissement (local ou étendu). La procédure compte dix étapes, résumées par La Lettre Pro à partir des textes de l’Arcom :Les appels sont ouverts aux cinq catégories de radios définies par l’Arcom :L’Arcom a lancé le 22 juillet 2026 un appel aux candidatures DAB+ (décision n° 2026-404). Les dossiers se déposent uniquement en ligne, sur demarche.numerique.gouv.fr, jusqu’au 21 octobre 2026 à 23 h 59, heure de Paris. La liste des allotissements annoncée par l’Arcom le 3 juin 2026 comprenait notamment Albi, Brive-la-Gaillarde, Carcassonne, Castres, Chamonix, Cluses, Gap, Guéret, Manosque, Montauban, Périgueux, Tarbes et Villeneuve-sur-Lot. La liste définitive figure dans les annexes cartographiques de la décision.Une radio déjà autorisée en FM ou en DAB+ n’a aucune démarche à faire pour être reprise intégralement et simultanément sur internet. Une webradio distincte doit être déclarée à l’Arcom, ou conventionnée si son chiffre d’affaires annuel atteint 75 000 euros.Selon La Lettre Pro, une radio qui veut passer au DAB+ a affaire à cinq types d’interlocuteurs :L’annuaire GEO Solutions de La Lettre Pro recense 52 sociétés de la catégorie Diffusion FM, DAB+ et émetteurs, avec leurs coordonnées ou une mise en relation gratuite par la rédaction : consulter l’annuaire Diffusion FM, DAB+ et émetteurs Il n’existe pas de tarif public unique. Le coût dépend du nombre de sites d’émission, de la zone couverte et du nombre de radios qui se partagent le multiplex, que l’Arcom plafonne à 13 services. Les repères ci-dessous, rassemblés par La Lettre Pro, donnent un ordre de grandeur.Autrement dit, selon les estimations de l’Arcom reprises par le Sénat, une diffusion nationale coûte environ 2,7 fois moins cher en DAB+ qu’en FM, à condition que le multiplex soit presque plein. Pour une radio locale, La Lettre Pro retient une fourchette de 600 à 800 euros par mois sur un multiplex local. Pendant la transition, ce coût s’ajoute à celui de la FM, puisque les radios diffusent sur les deux réseaux.Les radios associatives de catégorie A bénéficient du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER), dont le Sénat souligne que les crédits n’ont été maintenus ces deux dernières années que grâce au Parlement. Certaines régions aident la double diffusion : la Région Bretagne verse ainsi un forfait de 1 000 euros par an aux radios associatives qui diffusent à la fois en FM et en DAB+. Les professionnels regrettent l’absence d’accompagnement national spécifique pendant la transition (Sénat, octobre 2026).Selon La Lettre Pro de la Radio, il faut d’abord s’adresser à l’Arcom, qui attribue les fréquences DAB+ par appels aux candidatures (l’appel en cours est ouvert jusqu’au 21 octobre 2026). Une fois autorisée, la radio désigne avec les autres radios de son multiplex un opérateur de multiplex, qui s’appuie sur des diffuseurs comme towerCast, TDF ou CreaCast. L’annuaire GEO Solutions de La Lettre Pro recense 52 prestataires de la diffusion FM, DAB+ et des émetteurs, avec une mise en relation gratuite par la rédaction.Selon La Lettre Pro de la Radio, une radio FM privée doit être retenue lors d’un appel aux candidatures de l’Arcom sur la zone visée : dépôt du dossier en ligne, recevabilité, sélection, négociation d’une convention, puis autorisation pour 10 ans. Les radios retenues sur un même multiplex ont ensuite deux mois pour désigner ensemble leur opérateur de multiplex, avant l’agrément des sites et la fixation de la date de démarrage. Seules les radios publiques bénéficient d’un droit de priorité.Selon La Lettre Pro de la Radio, le DAB+ couvrait fin mars 2026 deux tiers de la population de l’Hexagone en réception intérieure et 80 % en mobilité. 26 radios nationales publiques et privées sont diffusées sur les deux multiplex métropolitains, WorldDAB recense 592 programmes DAB+ en France, et toutes les communes métropolitaines de plus de 50 000 habitants sont couvertes, à l’exception d’Ajaccio. L’objectif est d’environ 80 % de la population couverte fin 2026.Selon les repères rassemblés par La Lettre Pro de la Radio, une radio locale paie de l’ordre de 600 à 800 euros par mois sur un multiplex local. Pour une radio nationale, l’Arcom estime le coût d’une diffusion sur environ 350 sites DAB+ à environ 1,5 million d’euros, contre environ 4 millions d’euros pour un réseau FM d’environ 310 sites (chiffres cités par le Sénat le 7 octobre 2026). Le coût réel dépend du nombre de sites et du nombre de radios qui partagent le multiplex.Non, selon La Lettre Pro de la Radio : à l’exception des radios publiques, toute radio privée doit être retenue lors d’un appel aux candidatures de l’Arcom pour obtenir une fréquence DAB+. En revanche, la reprise intégrale et simultanée sur internet d’une radio déjà autorisée en FM ou en DAB+ ne demande aucune démarche.

À propos de cette fiche : guide établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Citation recommandée : « Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro) ». Contact : redaction@lalettre.pro

