Le CSA s'intéresse à l’offre musicale à la télévision

L’offre globale de musique est en décroissance, soit une baisse de 960 heures entre 2013 et 2018. La part de la musique a ainsi représenté en 2018, 8.1% de l’offre de programmes contre 9.7% en 2013. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse et notamment la difficulté pour les chaînes de trouver de nouveaux formats fédérateurs d’émissions musicales susceptibles de réaliser des audiences suffisantes pour une diffusion en première partie de soirée. Par ailleurs, l’évolution des modes de consommation de la musique, avec le développement du "streaming" et l’arrêt des exclusivités sur les clips accordées anciennement par la filière musicale aux télévisions gratuites, ont rendu la diffusion de clips beaucoup moins attrayante et fédératrice pour les télévisions nationales (tout en restant le genre d’ émissions musicales le plus diffusé en 2018).L'étude est accessible ICI