Le CSA publie son édition des 10 ans du Baromètre de l'égalité

Au cours de ces dix années, la photographie régulière de ces variables témoigne de peu d’évolution en matière d’égalité et de diversité à l’écran en Belgique. La seule progression significative identifiée porte sur la présence des femmes, tandis que celle d’autres groupes tels que les personnes perçues comme issues de la diversité, les personnes perçues comme étant en situation de handicap, les classes d’âges situées aux extrémités de la pyramide des âges (les plus jeunes et les plus âgées) ainsi que les catégories socio-professionnelles les moins qualifiées et les inactif.ve.s continuent de faire l’objet d’une sous-représentation massive à l’écran...