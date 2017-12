Le CSA inflige une amende de 1 M€ à l’encontre de NRJ

Dans un communiqué, NRJ, qui rappelle que l’animateur a quitté le groupe en juillet 2017, et annonce qu’elle forme, conformément à la Loi, "un recours devant le Conseil d’Etat contre la sanction d’un million d’euros qu’elle estime injuste et totalement disproportionnée". NRJ rappelle "qu’elle n’a jamais été sanctionnée dans de telles conditions en 36 ans, et qu’elle s’attache à promouvoir, dans ses équipes comme à l’antenne, les valeurs de l’égalité femmes-hommes, du respect d’autrui, de l’acceptation des différences et du vivre ensemble".