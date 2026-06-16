Le 212e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo paraît ce mardi

Et si le plus grand défi de la radio, du podcast et de l’audio en 2026 tenait en trois mots : "Ne soyez jamais ennuyeux" ? C’est le credo de Valerie Geller, consultante de référence qui a accompagné plus de 500 radios dans 43 pays. À l’occasion de la sortie de la troisième édition de son ouvrage de référence, elle livre à La Lettre Pro de l’Audiovisuel sa vision du futur de l’audio. Podcast, réseaux sociaux, storytelling multiplateforme, intelligence artificielle, développement des talents : rien n’échappe à son regard. Pour elle, les fondamentaux restent les mêmes : raconter des histoires qui comptent, prendre des risques, cultiver l’authenticité et créer une véritable connexion humaine. Une interview riche en enseignements pour tous les professionnels de la radio et de l’audio digital.

