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Mardi 16 Juin 2026 - 10:55

Le 212e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo paraît ce mardi


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Ce nouveau numéro de La Lettre Pro L’Hebdo réunit deux regards sur les évolutions du secteur audio. Roberto Ciurleo revient à la radio avec Radio Fuego, une nouvelle marque dédiée à la "Social Music". Valerie Geller, référence mondiale du coaching radio, partage quant à elle sa vision de l’avenir de l’audio, du podcast et de l’IA. Son mot d’ordre reste inchangé : "Ne soyez jamais ennuyeux".


Le 212e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo paraît ce mardi

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À l’occasion du lancement officiel de Radio Fuego lors du Viva Fuego Festival, Roberto Ciurleo revient sur la genèse de ce nouveau projet radio et audio digital. Après avoir marqué l’histoire de plusieurs grandes marques radiophoniques, notamment chez NRJ et Virgin Radio, il détaille les ambitions de cette nouvelle antenne, son intégration au Hub Audio de NRJ Global ainsi que sa vision de l’avenir du média. Une conviction traverse l’ensemble de son entretien : "Je crois que la radio telle que je l’ai connue est précisément celle qu’il faut continuer à faire aujourd’hui". Une réflexion qui interroge la capacité du média à conjuguer héritage radiophonique et nouveaux usages numériques.

Et si le plus grand défi de la radio, du podcast et de l’audio en 2026 tenait en trois mots : "Ne soyez jamais ennuyeux" ? C’est le credo de Valerie Geller, consultante de référence qui a accompagné plus de 500 radios dans 43 pays. À l’occasion de la sortie de la troisième édition de son ouvrage de référence, elle livre à La Lettre Pro de l’Audiovisuel sa vision du futur de l’audio. Podcast, réseaux sociaux, storytelling multiplateforme, intelligence artificielle, développement des talents : rien n’échappe à son regard. Pour elle, les fondamentaux restent les mêmes : raconter des histoires qui comptent, prendre des risques, cultiver l’authenticité et créer une véritable connexion humaine. Une interview riche en enseignements pour tous les professionnels de la radio et de l’audio digital.


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Tags : Radio Fuego, Roberto Ciurleo, stratégie, Valerie Geller



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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