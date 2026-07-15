Audacy considère le News-Talk comme le format radio le plus performant pour les annonceurs €

Selon une étude commandée par Audacy, la radio locale d'information est le média d'information qui inspire le plus confiance aux États-Unis, avec 84% des répondants, devant la télévision (82%), la radio nationale d'information (79%) et les réseaux sociaux (74%). Source : Alter Agents, étude 2024 commandée par Audacy
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