Le 206e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo paraît aujourd'hui

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Au sommaire du n°206 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Éric André et Manuela Ganz croisent leurs approches. Le premier, musicien de formation, est le créateur de DJBuzz, seul pool de DJ 100 % professionnel en France, et à l’origine du Radio Buzz 40, un classement qui agrège plus de 200 radios autour d’un principe simple, un programmateur égale une voix, indépendamment de l’audience. La seconde est promotrice et découvreuse de talents, avec une expérience reconnue dans l’accompagnement des artistes vers les antennes. Ensemble, ils illustrent deux lectures complémentaires de la musique, entre analyse des données et intuition de terrain, pour comprendre pourquoi certains titres s’imposent quand d’autres échouent.
Autre regard dans ce numéro, celui de Mohamed Douyeb. Ancien journaliste pendant plus de vingt-cinq ans, il revendique aujourd’hui le rôle d’éditeur, dans une acception élargie qui dépasse la production de contenus. Fondateur de la plateforme de conseil Le Media et de la newsletter L’Hebdo, cofondateur du think tank Digital Act, ancien directeur de publication du site Le360, chroniqueur passé par L’Economiste, La Vie Eco, Challenge, Hit Radio et Atlantic Radio, il propose une lecture du paysage médiatique marocain nourrie par son expérience. Il vient de lancer un podcast filmé, prolongeant son travail d’analyse et d’interrogation des pratiques éditoriales, notamment dans l’audio.
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Le numéro 206 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par LÀ chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.
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