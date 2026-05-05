La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 5 Mai 2026 - 08:05

Le 206e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo paraît aujourd'hui


Notez


Ce nouveau numéro de La Lettre Pro L’Hebdo s’intéresse aux mécanismes de prescription musicale et aux équilibres entre intuition et analyse dans la fabrique des hits. À travers deux profils complémentaires, il éclaire les logiques qui structurent la programmation radio et les choix éditoriaux à l’heure de l’audio digital.


Le 206e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo paraît aujourd'hui

Vous aimerez aussi
Au sommaire du n°206 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Éric André et Manuela Ganz croisent leurs approches. Le premier, musicien de formation, est le créateur de DJBuzz, seul pool de DJ 100 % professionnel en France, et à l’origine du Radio Buzz 40, un classement qui agrège plus de 200 radios autour d’un principe simple, un programmateur égale une voix, indépendamment de l’audience. La seconde est promotrice et découvreuse de talents, avec une expérience reconnue dans l’accompagnement des artistes vers les antennes. Ensemble, ils illustrent deux lectures complémentaires de la musique, entre analyse des données et intuition de terrain, pour comprendre pourquoi certains titres s’imposent quand d’autres échouent.

Autre regard dans ce numéro, celui de Mohamed Douyeb. Ancien journaliste pendant plus de vingt-cinq ans, il revendique aujourd’hui le rôle d’éditeur, dans une acception élargie qui dépasse la production de contenus. Fondateur de la plateforme de conseil Le Media et de la newsletter L’Hebdo, cofondateur du think tank Digital Act, ancien directeur de publication du site Le360, chroniqueur passé par L’Economiste, La Vie Eco, Challenge, Hit Radio et Atlantic Radio, il propose une lecture du paysage médiatique marocain nourrie par son expérience. Il vient de lancer un podcast filmé, prolongeant son travail d’analyse et d’interrogation des pratiques éditoriales, notamment dans l’audio.

Abonnez-vous pour ne rien manquer

En complément, L’Hebdo qui paraît chaque mardi matin propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 206 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.


Tags : Éric André, La Lettre Pro de la Radio, Manuela Ganz, Mohamed Douyeb, musique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication