Le 206e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo paraît aujourd'hui

Au sommaire du n°206 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Éric André et Manuela Ganz croisent leurs approches. Le premier, musicien de formation, est le créateur de DJBuzz, seul pool de DJ 100 % professionnel en France, et à l’origine du Radio Buzz 40, un classement qui agrège plus de 200 radios autour d’un principe simple, un programmateur égale une voix, indépendamment de l’audience. La seconde est promotrice et découvreuse de talents, avec une expérience reconnue dans l’accompagnement des artistes vers les antennes. Ensemble, ils illustrent deux lectures complémentaires de la musique, entre analyse des données et intuition de terrain, pour comprendre pourquoi certains titres s’imposent quand d’autres échouent.