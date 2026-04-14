Le 203e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo entre signal et musique

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Au sommaire du n°203 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Lyonel Bernard, directeur de Graffiti Radio à La Roche-sur-Yon et créateur de technic2radio.fr, présente FM Monitor, un outil open source de surveillance du signal FM conçu à partir d’un Raspberry Pi et d’un dongle RTL-SDR. Ce projet répond à un besoin opérationnel simple, celui de vérifier la qualité d’émission sans recourir à des équipements coûteux. "FM Monitor n'a pas vocation à remplacer une solution professionnelle. Il s'agit d'une solution peu onéreuse et où le matériel peut être recyclé dans un autre projet en cas d'achat de matériel plus robuste".
À travers cette démarche, il propose une alternative technique accessible, pensée pour les structures qui doivent concilier contraintes budgétaires et exigences de diffusion.
À travers cette démarche, il propose une alternative technique accessible, pensée pour les structures qui doivent concilier contraintes budgétaires et exigences de diffusion.
Autre regard, celui d’Éric Élan, directeur d’Hyperworld depuis 2022, société spécialisée dans la recherche musicale pour les radios fondée en 2006 par Henri-Paul Roy. À l’occasion des 20 ans de la structure, il revient sur les évolutions du métier, entre gestion des titres burn, valorisation des golds, identification des tubes d’été et intégration progressive de l’intelligence artificielle dans les processus. "Si quelqu'un de 20 ans entend un titre de Pink Floyd des années 70-80, pour lui c'est une nouveauté. Alors que quelqu'un de 50 ou 60 ans, c'est un gold".
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Le numéro 203 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par LÀ : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.
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