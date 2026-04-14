Le 203e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo entre signal et musique

Au sommaire du n°203 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Lyonel Bernard, directeur de Graffiti Radio à La Roche-sur-Yon et créateur de technic2radio.fr, présente FM Monitor, un outil open source de surveillance du signal FM conçu à partir d’un Raspberry Pi et d’un dongle RTL-SDR. Ce projet répond à un besoin opérationnel simple, celui de vérifier la qualité d’émission sans recourir à des équipements coûteux. "FM Monitor n'a pas vocation à remplacer une solution professionnelle. Il s'agit d'une solution peu onéreuse et où le matériel peut être recyclé dans un autre projet en cas d'achat de matériel plus robuste".

À travers cette démarche, il propose une alternative technique accessible, pensée pour les structures qui doivent concilier contraintes budgétaires et exigences de diffusion.