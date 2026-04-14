La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 14 Avril 2026 - 07:40

Le 203e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo entre signal et musique


Notez


Ce nouveau numéro de La Lettre Pro L'Hebdo explore les réalités concrètes du terrain radio, entre solutions techniques accessibles et expertise éditoriale installée. À travers deux profils, il met en lumière des pratiques qui illustrent l’adaptation permanente du média, entre innovation pragmatique et savoir-faire historique.



Vous aimerez aussi
Au sommaire du n°203 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Lyonel Bernard, directeur de Graffiti Radio à La Roche-sur-Yon et créateur de technic2radio.fr, présente FM Monitor, un outil open source de surveillance du signal FM conçu à partir d’un Raspberry Pi et d’un dongle RTL-SDR. Ce projet répond à un besoin opérationnel simple, celui de vérifier la qualité d’émission sans recourir à des équipements coûteux. "FM Monitor n'a pas vocation à remplacer une solution professionnelle. Il s'agit d'une solution peu onéreuse et où le matériel peut être recyclé dans un autre projet en cas d'achat de matériel plus robuste".
À travers cette démarche, il propose une alternative technique accessible, pensée pour les structures qui doivent concilier contraintes budgétaires et exigences de diffusion.

Autre regard, celui d’Éric Élan, directeur d’Hyperworld depuis 2022, société spécialisée dans la recherche musicale pour les radios fondée en 2006 par Henri-Paul Roy. À l’occasion des 20 ans de la structure, il revient sur les évolutions du métier, entre gestion des titres burn, valorisation des golds, identification des tubes d’été et intégration progressive de l’intelligence artificielle dans les processus. "Si quelqu'un de 20 ans entend un titre de Pink Floyd des années 70-80, pour lui c'est une nouveauté. Alors que quelqu'un de 50 ou 60 ans, c'est un gold".

Abonnez-vous pour ne rien manquer

En complément, L’Hebdo qui paraît chaque mardi matin propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 203 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.


Tags : Éric Élan, Hyperworld, Lyonel Bernard, musique, recherche musicale



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication