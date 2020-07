Lawo : nouvelles fonctionnalités et options pour les produits Radio

Pour les diffuseurs produisant toujours plus de contenus via le fonctionnement à distance et le contrôle à distance, via WAN et LAN, la sécurité du réseau est plus importante que jamais pour Lawo. Le logiciel v6.6 ajoute donc plusieurs nouvelles fonctionnalités de sécurité à Power Core pour empêcher notamment les intrus d'y pénétrer, pour autoriser les connexions uniquement à partir de sources autorisées. À cela s'ajoutent aussi une option pour limiter les données de contrôle à des interfaces spécifiques, une protection améliorée contre les flux de données de déni de service sur le réseau, la prise en charge SSL pour l'accès à distance et la journalisation améliorée du trafic réseau pour les opérations d'inspection et de débogage.