Lawo installe une console crystalCLEAR en Afrique

Cette installation fait suite à une autre installation plus récente d’une solution de mixage virtuel Lawo auprès d’une station sœur du groupe Radio Africa et souligne la détermination du groupe à évoluer vers une infrastructure de production IP moderne.

Basée à Nairobi, Radio Africa Group (radioafricagroup.co.ke) est l’une des entreprises médiatiques les plus dynamiques du Kenya, avec un portefeuille de chaînes de radios et de télévisions, de sites web et de journaux. Récemment, un système de mixage virtuel basé sur PC Lawo RƎLAY a été installé dans les studios de la station sœur Kiss100 FM. Le succès fut tel que le groupe a recontacté Lawo pour équiper Classic105...